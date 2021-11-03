أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني -
مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق -
محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان -
عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات -
رسالة نارية من عبد الواحد السيد لجماهير الزمالك بعد الهجوم على أبو جبل -
طفل الزمالك الباكي يكشف كواليس حواره مع أفشة: «أهداني قميصه ومنحني أمل التتويج بالدوري» -
وليد عبد اللطيف: بن شرقي لن يجدد للزمالك ولابد من بيعه -
موسيماني يحسم مصير صلاح محسن مع الأهلي -
لقاء الخميسي تسفتز جماهير الزمالك: زوجي في ماتش 6/1 كان بيلعب ضد فرقتين (فيديو) -
عاجل | رحلات جماعية لرخص القيادة النسائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ماء النار في كفر الشيخ وضبط المتهم

Print
الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ماء النار في كفر الشيخ وضبط المتهم الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ماء النار في كفر الشيخ وضبط المتهم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة إلقاء مادة حارقة على 4 أشخاص بمنزلهم بكفر الشيخ، إثر خلافات عائلية بينهم وأحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الإربعاء : «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بوصول كل من (أحد الأشخاص، زوجته، نجلتيهما- جميعهم مقيمين بدائرة المركز) مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم».

وأضافت : «بالإنتقال والفحص وسؤالهم إتهموا وزج إحدى نجلتيهما (ترزى- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهم بسكب مادة حارقة "ماء نار" عليهم أثناء تواجدهم بمنزلهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب وجود خلافات زوجيه بينه وبين نجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات وطلبها الطلاق ورفضه ذلك».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

رد ناري من خالد الغندور على أسامة حسني

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

مدير الكرة بنادي إيسترن كومباني يوضح تفاصيل التعاقد مع علاء عبد العال لتدريب الفريق

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

محافظ أسوان يوجه بتخطيط الجانب الشرقي للمنطقة الصناعية في أسوان

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات

عبد الواحد للاعبي الزمالك: خسرنا 6-1 من الأهلي وفزنا بعدها بجميع البطولات