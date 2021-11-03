الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة ماء النار في كفر الشيخ وضبط المتهم

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كشفت وزارة الداخلية ، ملابسات واقعة إلقاء مادة حارقة على 4 أشخاص بمنزلهم بكفر الشيخ، إثر خلافات عائلية بينهم وأحد الأشخاص، وضبط مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الإربعاء : «فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البرلس بمديرية أمن كفر الشيخ من إحدى المستشفيات بوصول كل من (أحد الأشخاص، زوجته، نجلتيهما- جميعهم مقيمين بدائرة المركز) مصابين بحروق متفرقة بالجسم إثر إلقاء مادة حارقة عليهم».

وأضافت : «بالإنتقال والفحص وسؤالهم إتهموا وزج إحدى نجلتيهما (ترزى- مقيم بذات العنوان) بالتعدى عليهم بسكب مادة حارقة "ماء نار" عليهم أثناء تواجدهم بمنزلهم مما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب وجود خلافات زوجيه بينه وبين نجلتيهما، وإقامتها طرف والديها على إثر تلك الخلافات وطلبها الطلاق ورفضه ذلك».

وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».