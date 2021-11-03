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جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال

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جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لمباريات دوري الأبطال

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ينطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الأربعاء 11-3-2022 في عدد من المنافسات العربية والعالمية يأتي في مقدمتها دوري أبطال أوروبا والدوري السعودي.

تقام مباراة ريال مدريد ضد شاختار عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة وتنقل عبر شاشة بي إن سبورت 1.

تلعب مباراة ميلان وبورتو عند الساعة الثامنة إلا ربع ويمكنكم مشاهدتها عبر قناة بي إن سبورت 2.

تنطلق مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد عند الساعة العاشرة على شاشة بي إن سبورت 1.

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يواجه مانشستر سيتي منافسه كلوب بروج عند الساعة العاشرة على بي إن سبورت 3.

يستضيف لايبزيج فريق باريس سان جيرمان الساعة العاشرة على بي إن سبورت 2.

يحل إنتر ميلان ضيفًا على شيريف الساعة العاشرة على بي إن اكسترا 1.

يلتقي بوروسيا دورتموند مع اياكس الساعة العاشرة على بي إن اكسترا 2.

يبحث الرائد عن فوز جديد أمام الباطن عند الساعة الخامسة على شاشة قناة ssc.

يستقبل الأهلي منافسه الباطن عند الساعة السابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على شاشة ssc.

جدول مباريات اليوم ومباراة ليفربول واتلتيكو مدريد

المصرى اليوم

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