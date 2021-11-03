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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" طائرتين مسيرتين تجاه جازان

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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" طائرتين مسيرتين تجاه جازان البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا "الحوثي" طائرتين مسيرتين تجاه جازان
أشاد بكفاءة ويقظة الدفاعات وتمكنها من اعتراض الطائرتين وتدميرهما

البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا

دان البرلمان العربي إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرتين مسيرتين مفخختين تجاه جازان.

وحذر البرلمان العربي في بيان له الليلة، من خطورة استمرار الأعمال الإرهابية الممنهجة لميليشيا الحوثي، مطالباً بضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وحاسم لمواجهة إجرام الحوثي.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية التي تمكنت من اعتراض الطائرتين وتدميرهما، مؤكداً تضامنه مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سلامة أراضيها وحماية مصالحها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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