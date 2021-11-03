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48 ألف دولار قيمة الغرامات بحق نائبة رفضت ارتداء الكمامة بمبنى الكونغرس

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48 ألف دولار قيمة الغرامات بحق نائبة رفضت ارتداء الكمامة بمبنى الكونغرس 48 ألف دولار قيمة الغرامات بحق نائبة رفضت ارتداء الكمامة بمبنى الكونغرس
رصدت 20 مرة منذ مايو الماضي.. وتم تغريمها بـ500 دولار في أول مرة

48 ألف دولار قيمة الغرامات بحق نائبة رفضت ارتداء الكمامة بمبنى الكونغرس

وصلت قيمة الغرامات المالية المفروضة على النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، إلى 48 ألف دولار، نتيجة رفضها ارتداء الكمامة في مبنى الكونغرس الأمريكي، وفق اليوم.

وتفصيلاً، كشفت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي، أنه تم توبيخ غرين من قبل الرقيب العسكري في مجلس النواب 20 مرة على الأقل هذا العام، كما تم فرض غرامة عليها 7 مرات على الأقل، كان آخرها في أواخر سبتمبر.

ووفقًا لرسالة من الرقيب العسكري في مجلس النواب وليام ووكر بتاريخ 28 أكتوبر، فإنه تم رصد غرين 20 مرة على الأقل منذ مايو، في داخل المجلس دون ارتداء الكمامة، وتم تغريمها بـ500 دولار في مايو لجرمها الأول، وزادت قيمة الغرامة إلى 2500 دولار على كل مخالفة أخرى.

وقال ووكر في الرسالة: "رصدت غرين داخل المجلس دون كمامة في 29 يوليو، و2 أغسطس، و20 و21، 23، 24، 27، 28، 29، 30 سبتمبر، و1 و12، 19، 20، 21، 22، 25، 26 و27 أكتوبر".

وهذا الكشف عن المعلومات من قِبل اللجنة، يأتي بعد أن يكون أمام المشرعين 30 يومًا لتقديم استئناف إذا رغبوا، ويبدو أنه مجرد جزء بسيط من انتهاكات غرين حتى الآن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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