★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في وسط مدينة الإسماعيلية، وقعت الجريمة الكبرى التي هزت الرأي العام وانتشرت صوره وفيديوهات الواقعة على مواقع وصفحات السوشيال ميديا خلال 36 ساعة الماضية.

صور جثة لشخص مجهول مقطوع الرأس في وسط الطريق وفيديوهات أخرى لشخص يرتدي ملابس سوداء يحمل رأس المجني عليه ويتجول بها وسط النهار في الشارع .. تنشر «المصري اليوم» 10 مشاهد توثق الحادث التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

قاتل المجني عليه في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية

ظهر الإثنين ، في المنطقة التي تقع بين شارع البحري مع بشارع طنطا وعلى مرأى ومسمع سكان المنطقة، يخرج شابا سكين من ملابسه ويسدد عدة طعنات متتالية في رقبته شخص آخر استمرت 5 دقائق فصل خلالها رأس المجني عليه عن جسده.

بعد أن فصل المتهم رقبة المجني عليه ثم أخذ رأسه وساربها في هدوء في الشارع ثم وضعها في كيس أسود، وحملها بيده واليد الأخرى بها سكين كبيرة واستعرض أمام المارة عنفه وجبروته، ويهدد الأهالي لمنعهم من الاقتراب منه.

واقعة ذبح مواطن في الإسماعيلية

خلال مرور رجل مسن من سكن المنطقة بالقرب منه، قام القاتل بضربه على ظهره بالسكين دون أي سبب، مما آثار غضب المارة وسكان المنطقة، وقاموا بمطاردته والإمساك به داخل شارع البحري بمحافظة الإسماعيلية.

قام الأهالي بالتعدي عليه وسحله في الشارع وسط تجمع عدد كبير من سكان المنطقة، وتم الاتصال بشرطة النجدة التي ألقت القبض عليه في الوقت الذي نشر عدد من شباب محافظة الإسماعيلية صور وفيديوهات الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر.

أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت خلاله أنها تمكنت من القبض على مهتز نفسيا بمحافظة الإسماعيلية بتهمة التعدى بالساطور على عامل مما أدى إلى فصل رأسه عن جسده وكان يهذى بكلمات غير مفهومة، مؤكده أن المتهم كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه.

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي ، بيانا مطالبا بسرعة إنهاء التحقيقات في الجريمة التي ارتكبت في الطريق العام، مؤكدا أن فريق من النيابة العامة انتقل إلى مسرح الحادث لمناظرة الجثمان، مؤكده أنها سوف تعلن ما ستؤول إليه التحقيقات لاحقًا.

قاتل المجني عليه في شارع طنطا بمحافظة الإسماعيلية

اعترف المتهم أمام النيابة العامة بفصل رأس المجني عليه عن جسده وحملها وترجل في الشارع، وقال أخذت بالثأر وانتقمت منه بعد أن استغل غيابي وقيام باغتصاب أمي وأختي.

خرج شقيق المجني عليه في وسائل الإعلام ونفي أن شقيقه تعدى جنسيا على والدة وشقيقة القاتل، وإن شقيقي كبير في السن ومريض كبد ومتزوج ويعول 7 أبناء، وقال إن المتهم كان يجلس معي منذ يومين وعرض على شراء قطع الموبيليا المستعملة، وللأسف: «كنا نعتبره واحدا من أولادنا».

قام المتهم ظهر أمس الثلاثاء بتمثيل الجريمة في مكان الواقعة، أمام رجال النيابة وسط حراسة أمنية مشددة، وقال إنه تعدى على المجني عليه أثناء قيامه بشراء الطعام، مؤكدا أنه طعنه في صدره ثم سدد عدة طعنات في أماكن متفرقة في جسده، حتى سقط على الأرض ثم فصل رأسه عن جسده، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ضحية سفاح الإسماعيلية

شيعت مساء أمس الثلاثاء جنازة المجني عليه من أمام مسجد أبوبكر الصديق بمدينة الإسماعيلية، وسط مشاركة من أقاربه وجيرانه، إلى مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية.