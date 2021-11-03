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خلال قمة المناخ.. سفير ببريطانيا يلتقي رئيس وزراء فلسطين والرئيس المكسيكي السابق

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خلال قمة المناخ.. سفير السعودية ببريطانيا يلتقي رئيس وزراء فلسطين والرئيس المكسيكي السابق خلال قمة المناخ.. سفير ببريطانيا يلتقي رئيس وزراء فلسطين والرئيس المكسيكي السابق
بحث الجهود المشتركة للحد من تداعيات التغيرات المناخية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك

خلال قمة المناخ.. سفير السعودية ببريطانيا يلتقي رئيس وزراء فلسطين والرئيس المكسيكي السابق

التقى الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، على هامش أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ COP24، الليلة، برئيس وزراء دولة فلسطين محمد أشتية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مشاركة البلدين الشقيقين في القمة وجهودهما للحد من تداعيات التغيرات المناخية.

واستقبل الأمير خالد بن بندر بن سلطان، الثلاثاء، بجناح المملكة في مقر مؤتمر قمة المناخ COP26، الرئيس المكسيكي السابق فيليب كالديرون، ومستشارة وزير السياحة المكسيكي غلوريا غيوفارا.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة جهود البلدين الصديقين في الحد من تداعيات التغيرات المناخية، إضافة لعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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