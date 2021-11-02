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12 مليون م2 مخططات في الشرقية

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12 مليون م2 مخططات في الشرقية 12 مليون م2 مخططات في الشرقية
اعتمدت أمانة المنطقة الشرقية، منذ بداية العام الحالي، 19 مخططا: 12 في مدينة الدمام، و6 في محافظة الخبر، ومخطط واحد في محافظة قرية العليا، بمساحة إجمالية بلغت 12.183.185 مترا مربعا، وذلك ضمن إستراتيجيتها للتخطيط العمراني.

وأشارت الأمانة إلى أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني سجلت المعاملات آليا عبر تطبيقاتها، والتي شملت 2646 معاملة بتطبيق «تحديث الصكوك»، و3714 معاملة في تطبيق «الكروكي المساحي»، بينما سجّل تطبيق «الفرز الإلكتروني» 3562 معاملة، و113 معاملة بتطبيق «الزوائد التنظيمية».

المكاتب الهندسية

تم اعتماد أكثر من 15 مكتبا هندسيا من قِبل تطبيق «المكاتب الهندسية»، وسُجلت 77 معاملة في تطبيق «المشاريع المهمة»، تنوعت بين الاستخدامات الإدارية والتجارية، و455 طلبا في تطبيق «البيانات المكانية»، و1200 لوحة رقمية بتطبيق «طباعة اللوحات والخرائط الرقمية»، وسجّل تطبيق «الاستعلام عن المواقع بالنسبة لحد التنمية» أكثر من 120 عملية بحث، وبلغ عدد مستخدمي «مدينتي» و«المستكشف الجغرافي» أكثر من 100 ألف مستخدم. بينما بلغ عدد مراكز الخدمة ضمن المشاريع الخدمية 45 مركزا ومستشفيين.

تحديث وتطوير

اعتمد أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، خلال الفترة الماضية، الخطة الإستراتيجية لتفعيل نظام المعلومات الجغرافية، وخطة عمل تحديثه وتطويره، وذلك بهدف تطوير أنظمة المعلومات الجغرافية، والتحول بشكل كامل إلى الخدمات الإلكترونية، وذلك ضمن إستراتيجية «رقمي».


الوطن السعودية

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