وادي نجران يخرج من دائرة التعثر

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أعلنت أمانة منطقة نجران، تذليل كافة العقبات التي تعترض تنفيذ تطوير ضفتي وادي نجران، وأكدت لـ«الوطن» ردا على أسباب تعثر إنجاز المشروع والجهود المبذولة للانتهاء منه، مؤكدة صدور التوجيهات باستكمال أعمال التطوير في أسرع وقت.

سرعة التنفيذ

كان أمين المنطقة المكلف المهندس عبدالله بن عائض دليوح، قام الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية لمشروع تطوير ضفتي الوادي والمنشى اطلع خلالها على مراحل العمل ونسب الإنجاز ووقف على الأعمال المنفذة وحث الجميع على سرعة التنفيذ والعمل على الانتهاء من المراحل الأولية بأسرع وقت.

حجر الأساس

وتم وضع حجر الأساس لبدء العمل على تطوير ضفتي وادي نجران لمرحلته الأولى، منذ حوالي عام وتحديدا في 1442/4/2 الموافق 2020/11/17، ووضع فترة لا تتجاوز الستة أشهر، إلا أن عددا من الأهالي، عبروا عن أسفهم للتأخير غير المبرر في تنفيذ مشروع تطوير ضفتي وادي نجران رغم مرور ضعف المدة المحققة، مؤكدين أنهم استبشروا خيرا بزيارة أمين المنطقة الميدانية والوقوف على المشروع وتوجيهه بسرعة التنفيذ وتسليمه في أسرع وقت، لما سيضيفه هذا المشروع الذي ينتظره الجميع كونه سيصبح متنفسا للأهالي والمقيمين.

مكونات المشروع

أفادت الأمانة في إيضاحها لـ«الوطن»، أن مشروع تطوير ضفتي وادي نجران وممشى الوادي بطريق الملك عبد الله، عبارة عن ممشى بطريق الملك عبد الله من كوبري الحضن وحتى كوبري الجربة بطول 3525م وإجمالي مسطح 83973 م2.