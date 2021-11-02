8 مخالفين لنظام البيئة يوميا في أكتوبر

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 256 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة خلال أكتوبر الماضي، وبواقع 8 مخالفين يوميًا.

الرعي

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 128 مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي 3776 رأسًا من الإبل و3068 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي بعدد من مناطق المملكة وتبلغ عقوبة مخالفة رعي الإبل 500 ريال لكل راس وعقوبة مخالفة رعي الأغنام 200 ريال لكل رأس.

نقل التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 65 مخالفًا لنظام البيئة بحوزتهم 84 معدة للحفر والتجريف، لنقلهم الرمال وتجريفهم التربة دون تصريح.

بيع الحطب

كما تمكن الأمن البيئي من الإطاحة بـ 33 مخالفًا بحوزتهم 10.745 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعروض لأغراض تجارية، بالإضافة الى ضبط أدوات تستخدم لتقطيع الأشجار وتفحيمها وتصل عقوبة قطع الأشجار 20 ألف ريال لكل شجرة وعقوبة بيع الحطب المحلي 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

الصيد

وضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 30 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد وضبط 3 بنادق رش من نوع شوزن و9 بنادق هوائية، بالإضافة إلى ذخائر أدوات وشباك صيد وتبلغ عقوبة الصيد باستخدام الشباك غرامة تبلغ 100 ريال وعقوبة الصيد باستخدام بندقية الرش شوزن 100 ريال وعقوبة الصيد دون ترخيص 10 آلاف ريال.

المخالفات

الرعي

128 مخالفًا

3776 رأسًا من الإبل

3068 رأسًا من الأغنام

نقل التربة وتجريفها

65 مخالفًا 84 معدة

بيع الحطب المحلي

33 مخالفًا 10.745 مترًا مكعبًا

الصيد

33 مخالفًا

3 بنادق رش شوزن

9 بنادق هوائية

أدوات وشباك صيد وذخائر