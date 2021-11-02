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بدأ النحالون في منطقة عسير الاستعداد لجني عسل السدر الذي يعد من أفضل أنواع العسل في المنطقة وتشتهر به المناطق الجنوبية بصفة عامة لكثرة أشجار السدر بها.

ويوجد عسل السدر حيثما وجدت شجرة السدر، ولا يتوفر على مدار العام لأن أشجار السدر تثمر في فترات الأمطار الموسمية، وبالتالي يتغذى النحل على السدر في تلك الفترة فقط وتنتج العسل في الفترة نفسها لهذا نجد أن سعر عسل السدر مرتفعًا مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويتميز عسل السدر بالعديد من الفوائد الصحية فهو مضاد للميكروبات والالتهابات الفطرية والفيروسات، ويحسن نظام المناعة

فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء، كما يعمل على التخفيف من التجاعيد والمحافظة على نضارة البشرة وصفائها، وذلك بسبب مضادات الأكسدة التي يحتويها.