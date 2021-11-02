أخبار عاجلة

ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.. "السعدون" تطرح مزادًا علنيًا إلكترونيًا لبيع عقارات مُنوعة بمدينة الرياض -
انتشار كورونا في أوروبا "يثير القلق" وأمريكا تضع دولاً أوروبية في قائمة "الأعلى خطورة" -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 126 وفاة جديدة بالبرازيل و54 بمصر و3 بتونس -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

سدر عسير

Print
سدر عسير سدر عسير
بدأ النحالون في منطقة عسير الاستعداد لجني عسل السدر الذي يعد من أفضل أنواع العسل في المنطقة وتشتهر به المناطق الجنوبية بصفة عامة لكثرة أشجار السدر بها.

ويوجد عسل السدر حيثما وجدت شجرة السدر، ولا يتوفر على مدار العام لأن أشجار السدر تثمر في فترات الأمطار الموسمية، وبالتالي يتغذى النحل على السدر في تلك الفترة فقط وتنتج العسل في الفترة نفسها لهذا نجد أن سعر عسل السدر مرتفعًا مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويتميز عسل السدر بالعديد من الفوائد الصحية فهو مضاد للميكروبات والالتهابات الفطرية والفيروسات، ويحسن نظام المناعة

فهو غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية كرات الدم البيضاء، كما يعمل على التخفيف من التجاعيد والمحافظة على نضارة البشرة وصفائها، وذلك بسبب مضادات الأكسدة التي يحتويها.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

عاجل | الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة

الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة

أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

الولايات المتحدة في مواجهة القوتين النوويتين

الولايات المتحدة في مواجهة القوتين النوويتين