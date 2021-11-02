وفد وزاري لتقييم المنشآت التعليمية بالقريات

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وصل القريات فريق وزاري لدراسة وتقييم المنشآت التعليمية، وإيجاد الحلول الهندسية والإنشائية المناسبة لطبيعة الأرض بالمحافظة. والتقى مدير تعليم القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي الفريق الزائر الذي ضم كلاً من المهندس سلام محمد المسلم مستشار وكيل وزارة التعليم للمشاريع والصيانة، والمهندس إياد محمد نظمي مدير عام الدراسات والتصاميم، والمهندس محمد أحمد مجرشي مدير عام التشغيل والصيانة، والمهندس علي محمد الشهراني مدير عام مراقبة وجودة المباني، حيث قام الوفد بزيارات ميدانية للمنشآت التعليمية والاطلاع على واقعها، وإعداد التقارير اللازمة.



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