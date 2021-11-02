4 تعليمات للاختبارات الحضورية في المتوسطة والثانوية

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فيما أكدت وزارة التعليم أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية ستكون عن بعد، فإن الاختبارات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، التي تبدأ في 12 ربيع الثاني 1443، ستكون حضورية لمن تلقوا جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا فيما سيحرم غير الملقحين من درجة المواظبة.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك اشتراطات لحضور الاختبارات في المدارس منها الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، وكذلك الاستفادة من كافة مرافق المدرسة، بالإضافة إلى تقسيم الطلاب إلى مجموعات في اليوم الواحد، على أن تجرى الاختبارات في جلسة واحدة بحيث لا تزيد عن مادتين خلال اليوم الواحد.