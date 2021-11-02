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مريم المهدي لا تستبعد استبدال بأخرى وتدعو لعودة نظام ما قبل حكم الإنقاذ 1989

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مريم المهدي لا تستبعد استبدال الحكومة بأخرى وتدعو لعودة نظام ما قبل حكم الإنقاذ 1989 مريم المهدي لا تستبعد استبدال بأخرى وتدعو لعودة نظام ما قبل حكم الإنقاذ 1989

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أعربت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية في حكومة عبدالله حمدوك الانتقالية عن عدم استبعادها فكرة استبدال الانتقالية بأخرى، ولكنها اعتبرت أن أي خطوة بهذا النحو يجب أن تلتزم بمعايير متوافق عليها بين السلطات الحاكمة.

وأيدت المهدي في تصريحات لقناة بي بي سي، مقترحات بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الإنتقالية بشأن فتح حوار شامل بين المكونين العسكري والمدني على أساس الوثيقة الدستورية واصفة هذه المبادرة بالـ “حكيمة”.

وأكدت القيادية في حزب الأمة القومي السوداني على دعوة حزبها للرجوع إلى نظام ما قبل حكم الإنقاذ الذي كان قائماً عشية 29 يونيو 1989، كما طرحت فكرة تحويل الوثيقة الدستورية إلى دستور إنتقالي رافضة أن تصبح وثيقة متعددة الوجوه، بحسب ما أعربت.

المصرى اليوم

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