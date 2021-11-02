أحمد كريمة : حادثة الاسماعيلية أظهرت اللامبالاة الغريبة عن المجمع المصري

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طرح الإعلامي يوسف الحسيني على الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف سؤالاً حول حادثة الاسماعيلية ؟

وتحدث الحسيني عن حادث الاسماعيلية فيديو وما رآه الناس عبر السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وطرح سؤالاً لفضيلة الشيخ .

وقال له عبر برنامجه «التاسعة مساءً» المذاع عبر القناة الأولى المصرية ما حكم الشخص الذي يقف ينظر إلى الأذى ولا يفعل شيئا؟

وتابع هل هذا الشخص مصيب أم مخطئ في نظر الدين؟

حادث الإسماعيلية هي حادثة حدثت أمس الاثنين وراح ضحيتها شاب تم قتله في الشارع أمام المارة نهاراً .

وقال الشيخ أحمد كريمة في معرض رده :«إن نمط الجريمة والخسائر في الأرواح في الآونة الأخيرة قد اتخذ منعطفا خطيرا، مشيرا إلى أن طبيعة الشعب المصري على وجه الخصوص هي الشهامة، ولكن معدل الجريمة أو الإعلان عن أسباب الجريمة أو تفاهة الأسباب هو منحنى خطير، على سبيل المثال، مما يشير إلى أنه في غضون أسبوع يحل المشاكل بين عائلتين في قرية تابعة لمحافظة واحدة، والأسباب هي تفاهة ونقص شديدين، على سبيل المثال، أن هناك شخصا قتل شخصا لأن هناك شجرة أمام منزله، يريد أحدهم قطعها».

وأضاف كريمة أن جريمة الإسماعيلية تحتاج إلى علماء اجتماع وإلى علماء دين وتحتاج ايضًا إلى الرعاة بالنسبة للمسيحية، ولابد من بيان حرمة دم الإنسان، مستشهدا في ذلك بقول الله-تعالى- في سورة النساء «وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا».

وأوضح كريمة أن مسألة المجاهرة بالمعصية وبالقتل على مرأى ومسمع والناس يتفرجون دون مبالاة فهذا شيء غريب على طبيعة الشعب المصري .