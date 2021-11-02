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الأهلي لا يخسر القمة في وجود «نور الدين».. حسم الدورة الرباعية واللقب الأفريقي

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الأهلي لا يخسر القمة في وجود «نور الدين».. حسم الدورة الرباعية واللقب الأفريقي الأهلي لا يخسر القمة في وجود «نور الدين».. حسم الدورة الرباعية واللقب الأفريقي

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بات الحكم إبراهيم نور الدين هو الأقرب لإدارة مباراة القمة التي تجمع الأهلي والزمالك، مساء الجمعة المقبل على ملعب القاهرة الدولي بمنافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021-2022.

ابراهيم نور الدين أدار مباراة واحدة للقمة جمعت القطبين في لقاء الدورة الرباعية المحددة لبطل الدوري موسم 2013-2014، ونجح يومها الأهلي من الفوز بهدف دون رد جاء بشكل عكسي بقدم أحمد توفيق، في الوقت الذي احتسب خلاله نور الدين ركلة جزاء للزمالك أطاح بها محمود فتح الله خارج المرمى.

وظهر نور الدين كحكم رابع في نهائي القرن ولقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021 بعد إصابة المغربي رضوان جيد بفيروس كورونا، وحقق الأهلي الانتصار بهدفين مقابل هدف وظفر بالكأس الأفريقية التاسعة.

المصرى اليوم

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