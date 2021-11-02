زياد برجي يكشف عن 4 أغان باللهجة المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية

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قال الفنان اللبناني زياد برجي، خلال احيائه حفل فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، أنه يستعد لتقديم 4 أغنيات باللهجة المصرية، حيث سيتم طرحم على اليوتيوب قبل شهر إبريل من العام المقبل.

وأضاف برجي أنه دخل قلب المصريين بأغنية «شو حلو»، حيث كانت الأغنية قريبه من المصريين، قائلا: «الجمهور المصري كي تنجح عنده يجب أن تغني بطريقتهم».

وانطلقت فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة، أمس الاثنين، بدار الأوبرا المصرية، بحفل تسجيلي عن مجمل دورات المهرجان احتفاءً برئيسته ومؤسسته الراحلة د. رتيبة الحفني، وتقدم الحفل الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري الإعلامية جاسمين طه زكي، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، د.مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا، جيهان مرسى، مدير المهرجان.

الدورة 30 من مهرجان الموسيقي العربية من المقرر أن تشهد تكريم عدد كبير من نجوم الفن والموسيقى في مقدمتهم الملحن محمد ضياء، المطرب السعودي عبادي الجوهر والمطرب اللبناني مروان خوري.