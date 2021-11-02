مصرع 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين في تصادم سيارتين جنوب أسوان

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لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 13 آخرين في حادث تصادم وقع، مساء الثلاثاء، بين سيارتين ميكروباص، وملاكي عند الكيلو 43 بطريق أسوان أبوسمبل جنوب أسوان.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد مأمور مركز شرطة أبوسمبل، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق أبوسمبل جنوب أسوان، أسفر عن وقوع وفيات ومصابين.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثث الوفيات.

تبين من المعاينة وجود 6 حالات وفاة و13 حالة إصابة، تم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية والمصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.