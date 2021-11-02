«إسكان النواب» تناقش مشاكل مياه الشرب والصرف ببولاق.. والشركة: الأبراج سبب الأزمة

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ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه الحسيني، بشأن عدم الانتهاء من أزمة الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس ببولاق الدكرور، وتأثيره على عيادة روزاليوسف الشاملة ببولاق.

واستعرض الحسيني طلب الإحاطة، قائلا: «في موضوع الصرف الصحي ببولاق الدكرور مش عارفين راسنا من رجلينا ومش عارفين نرد على الناس نقولهم إيه؟».

وأشار النائب إلى أنه أكثر من مرة يتم الحديث بشأن إنهاء مشروعات في مناطق مختلفة ويتوقف بسبب بعض الأمور مثل الإسناد للشركات وغيره، مشددا على ضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للانتهاء من أزمات المياه والصرف الصحي في بولاق الدكرور.

وقال: الرئيس السيسي «واضح» وحريص دائماً على مصارحة المواطنين، لذلك ما نحتاجه من المسؤولين التنفيذيين بأن يكون هناك خطة واضحة لهذه المشروعات وموعد الانتهاء منها.

ولفت النائب إلى أن عيادة روزاليوسف الشاملة في بولاق الدكرور متوقف العمل بها بسبب مشكلات كبيرة بينها أزمة الصرف الصحي، وبعد تحركات عديدة سيتم البدء في تشغيل العيادة، ولكن تبقى المشكلة المتعلقة بالصرف الصحي، قائلا: كل ما أخشاه لو صرفنا ملايين على العيادة بدون حل مشكلة الصرف الصحي ستظل الأزمة كما هي ولن تعود للعمل مرة أخرى.

وأوضح النائب أن هناك بعض مؤسسات المجتمع المدني مستعدة للمساهمة في حل بعض الإشكاليات، لكنها تحتاج لمخططات تفصيلية لهذه المشروعات، قائلا: «محتاجين نقف على أرض صلبة.. إحنا هنعمل إيه».

وطالب النائب بضرورة قيام المسؤولين بتحديد خطة زمنية لمشروعات الصرف الصحي والمياه في منطقة بولاق الدكرور، في ظل استمرار معاناة بعض المناطق أيضا من مشكلة المياه التي لا تصل غير ساعتين في اليوم فقط.

ورد طارق محمد عبدالخالق، نائب رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالجيزة، أنه كان هناك مشروعا للصرف الصحي في منطقة كفر طهرمس منذ 5 سنوات، إلا أنه وبسبب التوسعات التي شهدتها المنطقة وارتفاع الأبراج السكنية ظهرت الأزمة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بأزمة منطقة عيادة روزاليوسف تحديدا، فإنه سيكون هناك ازدواج في خطوط الصرف الصحي وسيتم الفتح الفني لهذا المشروع في 30 نوفمبر الجاري ليتم البدء في المشروع بعدها.

وتدخل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، متسائلا عن موعد الانتهاء من المشروع، ليرد مسؤول الوزارة بأنه لم يتحدد حتى لآن.

وطالب وكيل لجنة الإسكان بتواصل مسؤول شركة المياه والنائب حسام المندوه الحسيني، وإبلاغه بكل التفاصيل والمواعيد لبدء التنفيذ وموعد الانتهاء.

وبشأن مشروعات مياه الشرب، ومعاناة بعض المناطق من الانقطاع المتكررأو لا تصلها المياه غير ساعتين، تم الاتفاق على الإعلان عن جدول زمني لحل كل الإشكاليات الخاصة بهذا الأمر.

وأكد المسؤول الحكومي، أن الأمر يتوقف على بعض المحاور والتوسعات التي تتم، والتي سيكون على إثرها تحديد كافة الإشكاليات المتعلقة بالمياه ووضع الحلول اللازمة لها.