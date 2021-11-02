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عضو بـ«النواب»: أزمة الأسمدة تؤكد الفساد الإداري بوزارة الزراعة

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عضو بـ«النواب»: أزمة الأسمدة تؤكد الفساد الإداري بوزارة الزراعة عضو بـ«النواب»: أزمة الأسمدة تؤكد الفساد الإداري بوزارة الزراعة

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قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة بأعداد كارت الفلاح الذي تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة، يؤكد أن الإدارة في هذا القطاع في وزارة الزراعة هي سبب الفشل الرئيسى أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري وأن بعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر في هذه الأزمة نتيجة الفشل الإدارى.

وأوضح ملك، خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة، الثلاثاء: «لابد من تحديد الكميات التي يجب أن يتم توريدها شهريا من الشركات السبع، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرا على مجموعة من الشركات، خاصة أن هناك تخاذل من قبل البعض في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الكميات التي سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة».

من جانبه، قال النائب حسب عبدالوهاب، إن الفلاح المصرى يعانى من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدا أن هناك عشوائية في وزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففى الوقت الذي يحظى الفلاح باهتمام كبير جدا في مختلف دول العالم إلا في الفلاح في مهب الريح.

كانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قد أعلنت تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وتضم أعضاء لجنة الزراعة لمتابعة ملف نقص الأسمدة، ومتابعة مدى التزام التنفيذيين بتوريد 55% من إنتاج شركات الأسمدة للوزارة وكيفية توزيعها على الجمعيات الزراعية ومن ثم على الفلاحين للتصدي للسوق السوداء.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال الاجتماع: «هذه اللجنة ستكون معنية بمتابعة الملف وتقديم تقرير للجنة بشكل أسبوعي لاتخاذ ما يلزم من خطوات لصالح قطاع الزراعة والفلاح المصرى والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات بشأن حل هذه الأزمة وتعهد المسئولين بالحل أمام اللجنة».

وأكد الحصرى، أن قرار توريد نسبة ال 55% لانقاش فيه، ولابد من الالتزام به.

المصرى اليوم

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