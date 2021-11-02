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مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام

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مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام مستشار الرئيس يعلق على دعوة الصين مواطنيها لتخزين الطعام

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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، على تأهب الصين لإعلان حالة الطوارئ ومطالبة المواطنين بتخزين قدر كاف من الطعام.

وقال مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «أعتقد ان الصين ستلجأ في أماكن معينة للغلق التام، ولهذا أصدرت مثل هذه التعليمات بشكل احتياطي، خاصة أن بكين تشهد زيادة في إصابات كورونا، وهذا الإجراء احتياطي وقائي».

ولفت إلى أن الحصول على اللقاح جزء من العملية الوقائية، ولا يجب التقليل من تطبيق الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق التباعد الاجتماعي، خاصة أن الفيروس ما زال موجودا، وهناك بعض حالات الوفاة.

المصرى اليوم

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