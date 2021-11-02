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استقبل السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير Luis Chuquihuara المندوب الدائم لبيرو لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.

وبحسب بيان، الثلاثاء، تناول اللقاء أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البعثتين، وأولويات البلدين في مختلف المحافل الدولية بجنيف.

وأكد السفيران أهمية استكشاف آفاق التعاون والتنسيق فيما بين البعثتين، والعمل سوياً من أجل الدفع قدمًا بأولويات الدول النامية، خاصةً في إطار الإعداد للاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية.

كما تناول اللقاء الجهود المبذولة للتعامل مع جائحة Covid-19، وأهمها صياغة اتفاقية جديدة لمواجهة الجوائح، في إطار مجموعة العمل المعنية في منظمة الصحة العالمية.