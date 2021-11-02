تنفيذ أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم في أسوان

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء أكبر مشروع لتطوير كورنيش النيل بطول 4.5 كم ، حيث تم الإنتهاء من آخذ الجسات الأرضية بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالي للمدينة بعد الاستماع لآراء ومقترحات المواطنين حول مشروعات التطوير المتتالية لتلافي أي ملاحظات، حيث سيضم المشروع إنشاء ممشى علوي وأخر سفلي بمناسيب تدريجية مبهرة على 3 مستويات منها لأول مرة ممشى زجاجي بطول 80 متر، وأماكن عامة للجلوس وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بالبانوراما الطبيعية لنيل أسوان الخالد.

وشددا على توجيه إنذارات لإلزام المحلات التجارية والأندية والكافيهات بخط التنظيم ، بجانب تطبيق شكل موحد للمراسى والأندية وغيرها في الواجهات واليافطات ، بالإضافة إلى توحيد المقاعد وأحواض الزرع وسلات القمامة ، وهو الذى يتوازى مع تطبيق الكود الخاص بذوى الإعاقة لتسهيل حركتهم ، وأعطي أشرف عطية توجيهاته بضرورة سرعة إنهاء أعمال التطوير بالمرحلة الرابعة داخل السوق السياحى ، مع تلافى الملاحظات في المراحل السابقة ، وخاصة توحيد شكل وألوان اليافطات والمظلات وغيرها ، وهو الذى يتواكب مع سرعة إنهاء مشروع الإحلال والتجديد لخط الصرف الصحى بوسط المدينة لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المطار والحدادين وشرق البندر والشواربى الجديد .

وأكد على سرعة تطبيق الآلية الجديدة لتحقيق الرقابة المشددة على عربات التوك توك المرخصة من خلال تحديد خطوط السير لها بوضع إستيكرات بأرقام وألوان محددة في الشوارع والمناطق الداخلية ، علاوة على منعها من السير في الطرق والشوارع الرئيسية .