صادرات الحديد تقفز نحو 193% خلال 9 أشهر

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نجحت المصانع المحلية في تحقيق قفزة كبيرة بصادرات الحديد خلال الـ9 أشهر الأولى من 2021، حيث بلغت مجمل صادرات القطاع، وفقا للتقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء، نحو 1.3 مليار دولار بنسبة نمو 193% عن نفس الفترة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ن صادرات شهر سبتمبر حققت تقدما ملحوظا حيث ارتفعت من 78 مليون دولار العام الماضي إلى 214 مليون دولار خلال سبتمبر العام الحالي.

وأوضح أن 10 دول استحوذت على 84.3% من حجم الصادرات وهي إيطاليا، إسبانيا، أمريكا، السعودية، كندا، البرازيل، البرتغال، بلجيكا، هولندا، كينيا، فيما استحوذت إيطاليا وحدها على 25% من صادرات الحديد لتحتل المرتبة الأولي في الدول المستوردة، تليها اسبانيا نحو 23% من الصادرات.

وأوضح أنه تم التصدير لنحو 77 دولة، منها 19 دولة يتم التصدير لها لأول مرة.