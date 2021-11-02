«قاراباغ: الطريق إلى النصر».. كتاب جديد لمستشار سفير أذربيجان في القاهرة

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صدر حديثا كتاب «قاراباغ: الطريق إلى النصر»، حول الأحداث التاريخية، التي عاشتها أذربيجان في تاريخها الحديث والمعاصر.

ويستعرض الكتاب لمؤلفه الدكتور إميل رحيموف، مستشار سفير أذربيجان في القاهرة، أن الإقليم واجه الاحتلال من قبل أرمينيا، وظل صامدًا قويًا في مواجهة كل هذه التهديدات والتحديات، ومحافظًا في الوقت ذاته على سيادته واستقلاله وهيبة دولته.

وأضاف أن الشعب الأذربيجانى شعب ساهم كثيرًا في صنع الحضارة الإنسانية بعلمائه ومفكريه وباحثيه المتخصصين في مختلف فروع المعرفة، كما أنه شعب مسالم يرفض الحرب والعدوان والاعتداء، يسعى إلى السلام والأمن والاستقرار، يُعلى من قدر الحرية والكرامة الإنسانية، يُسهم في تحقيق الرخاء العالمي والسلام الإقليمي.

وتابع: إن السعي إلى تحقيق السلام وإرساء قواعده وأسسه لن يأتي إلا عن طريق الحرب، إذا كان خوض هذه الحرب مفروضة على الطرف الداعى دومًا للسلام، حسبما وصف الكتاب، منوها أن أرمينيا رفضت خلال هذه المدة الطويلة الاستجابة لأية مبادرات دولية أو إقليمية هدفت إلى إحلال السلام في جنوب القوقاز بانسحابها من الأراضى الأذربيجانية امتثالاً لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولقرارات مختلف المنظمات الدولية والإقليمية التي طالبت أرمينيا باحترام القرارات الدولية وقواعد القانون الدولى.

وأضاف بدلا من أن تستجيب أرمينيا للقرارات الدولية وترضخ للقواعد القانونية وتلتزم بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضى جوارها الجغرافى، استمرت أرمينيا في عدوانها على الأراضى الأذربيجانية؛ مرتين؛ الأولى في شهر يوليو 2020 حيث تمكنت القوات المسلحة الأذربيجانية من صد عدوانها، لتخفق أرمينيا في تحقيق هدفها من عدوانها، ثم تكرر هذا العدوان مرة أخرى في 27 سبتمبر من العام ذاته رغم ما كان يواجه العالم خلال هذا العام من تفشى جائحة كوفيد 19، ويستعرض الكتاب قصة الإقليم خلال 30 عاما وحرب الـ 44 يوما.