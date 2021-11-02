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يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية

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يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية يرفضون التطعيم ضد كورونا .. توقيف آلاف العاملين في مدن أمريكية وكندية

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شهدت عدد من المدن والقطاعات في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا توقيف آلاف الموظفين والعمال عن عملهم بسبب رفضهم تلقي لقاح . وفي مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، تم إرسال أكثر من 9 آلاف من موظفي البلدية في مختلف القطاعات في إجازة غير مدفوعة الأجر، بسبب رفض التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لـ «تاس» الروسية.

بالمقابل شهدت بريتيش كولومبيا غرب كندا، إيقاف أكثر من 3.3 ألف عامل طبي بسبب رفض التطعيم ضد COVID-19، وفقا لقناة «GlobalNews TV». وفي منتصف أكتوبر، وقع عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، مرسوما يلزم جميع موظفي البلدية بالحصول على أول لقاح ضد فيروس كورونا بحلول 29 أكتوبر.

وفي حالة رفضهم، يجب إرسالهم في إجازة غير مدفوعة الأجر، وبالتالي قد يواجهون الفصل من العمل.

وأثار ذلك استياء العمال غير المطعمين الذين نظموا عدة مظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي.

المصرى اليوم

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