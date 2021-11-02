الخسائر بالمليارات.. إسرائيل تعترف: غارقون في التلوث البيئي وغير مستعدين للتغير المناخي

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بينما يجتماع قادة العالم في اسكتلندا لحضور قمة مناخية كبرى تهدف إلى كبح جماح التغير المناخي المتسارع، أصدر مراقب الدولة في إسرائيل تقريرا تتضمن انتقادات لاذعة حول عدم اتخاذ إجراءات من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدار العقد الماضي لإعداد إسرائيل لأزمة المناخ التي تلوح في الأفق.

وجاء تقرير مراقبة الدولة في إسرائيل في 659 صفحة ترصد أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الوهمية الصادرة في مجال البيئة والتلوث البيئي بشكل متكرر ثم عدم وضعها في الميزانية أو تنفيذها بشكل صحيح.

ويبين التقرير كيف أن ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قد تم إخفاؤه عن الأنظار من خلال أرقام نصيب الفرد بدلا من الأرقام المطلقة، وكيف أن الأهداف غير الطموحة لخفض الانبعاثات قد تسببت بخسارة الاقتصاد الإسرائيلي ما يقدر بـ 67.7 مليار دولار، وأن هدف إسرائيل المتمثل في الحصول على 30% من الطاقة القادمة من مصادر متجددة بحلول عام 2030 هو الأدنى في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ووصف مراقب الدولة في إسرائيل، ماتنياهو إنجلمان، النتائج بأنها «ضوء تحذير»، وقال في إفادة إعلامية إن تغير المناخ يهدد الأمن القومي والجغرافيا السياسية الإسرائيلية في ضوء النقص المتوقع في الغذاء والماء في الدول المجاورة، وأنه يشكل مخاطر على الاقتصاد والمؤسسات المالية والبنية التحتية الوطنية والصحة العامة والنظم البيئية والتنوع البيولوجي والسكان المحفوفين بالخطر وغير ذلك.

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وأضاف أنه على الرغم من كل ذلك، فإن «إسرائيل واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا تعمل حتى الآن على أساس خطة عمل مصدق عليها في الميزانية، على الرغم من أنها تقع في منطقة ذات مخاطر متزايدة، وبالتالي فهي أكثر عرضة لمخاطر التغير المناخي، في إشارة إلى التقييمات التي تظهر ارتفاع درجة حرارة المنطقة أسرع من المتوسط العالمي.

وأكد أن «إسرائيل ليست مستعدة لأزمة المناخ، ولم يحدث حتى الآن تغيير في التصور في السياسة الإسرائيلية بشأن هذه القضايا.. هناك فجوات كبيرة بين التصور في إسرائيل والعالم».

ولفت التقرير إلى أن الحكومات الإسرائيلية اتخذت قرارات تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بعد مصادقة الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1996، لكنها لم تتخذ الخطوات اللازمة لتنفيذها بشكل صحيح. ولم يقتصر الأمر على أن التقاعس عن العمل ترك إسرائيل وراء منحنى معظم دول العالم المتقدم فيما يتعلق بتقليل انبعاثات الكربون، وكلف الاقتصاد أيضا 217 مليار شيكل من المدخرات المحتملة.

ودعا مراقب الدولة الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف بأزمة المناخ كتهديد وطني أو حالة طوارئ؛ وتمكين هيئة دائمة يمكنها تنفيذ الخطط المتعلقة بأزمة المناخ؛ وتمرير قانون المناخ؛ والنظر في دمج التكاليف الخارجية لاستخدام الوقود الأحفوري في جميع الحسابات المتعلقة بالمناخ في جميع الوزارات.

ويشير التقرير إلى أن التقدم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات في قطاعات معينة، مثل الطاقة والنقل، تفاوت بين «التأخر ونقطة الصفر».

كما ينتقد التقرير الحكومة الإسرائيلية لأنها تهدف فقط إلى الوصول إلى اقتصاد منخفض الكربون بحلول عام 2050، بدلا من صفر والتعويض عن كل الكربون المستخدم.

وانتقد التقرير أيضا عدم وجود إجراءات حكومية تهدف إلى إعداد إسرائيل للآثار التي تلوح في الأفق لتغير المناخ، والتي يقول الخبراء إنها ستؤدي إلى مزيد من الظواهر الجوية المتطرفة وإنهاك ندرة الموارد، من بين عواقب كارثية أخرى محتملة.

وتظهر الأبحاث الدولية أنه في ظل سيناريو العمل كالمعتاد (الذي لا يتم فيه التخفيف)، يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض متوسط الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة تصل إلى 18.1% بحلول عام 2050. وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، يمكن أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 27.5 %.