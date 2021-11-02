"أمانة جدة" تزيل لوحة داخل مركز تسوق بشمال المحافظة وتغرّمه

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طالب زبائنه بالتسجيل لإعلامهم بمواعيد وصول الفواكه والخضار من لبنان!

اكتفت الجهات الرقابية بأمانة محافظة جدة بإزالة لوحة داخل أحد مراكز التسوق بشمال جدة، وفرض غرامة "مخالفة اللوحة"، والتي كُتب عليها: "زبائننا الكرام، الرجاء الاشتراك معنا على وسائل التواصل الإجتماعي حتى يصلكم مواعيد وصول الخضار والفواكه من لبنان. "

ويأتي ذلك في مخالفة لما أعلنته المملكة عن إيقاف استيراد الخضار والفواكه من لبنان، وذلك بعد تصويرها من قِبل مواطن وإرسالها لـ "سبق"، والتي بدورها مررتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب بحقها.

ووجّه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، مساء اليوم، بإيفاد مراقبين للموقع للتأكد من رصد المواطن للواقعة وتطبيق اللوائح الخاصة بذلك .