محافظ سوهاج: إزالة 220 حالة تعد على 13 ألف متر من أملاك الدولة بالمحافظة

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن إزالة 220 حالة تعد على النيل، والمجاري المائية، وأملاك الري، بمختلف أنحاء المحافظة ضمن الموجة الثامنة عشر لإزالة التعدديات على مستوى الجمهورية.

وقال المحافظ إنه جرى إزالة التعديات على مساحة 13 ألف متر مربع على مستوى المحافظة، واستمرار الحملات الموسعة لإزالة التعديات في غضون 6 شهور، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والإدارة المركزية للموارد المائية والري بسوهاج.

وأكد محافظ سوهاج، أن التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية بشأن التعديات على المجاري المائية جاري تنفيذها بكل حزم، موجهاً بالمتابعة المستمرة والتعامل الحاسم مع كافة التعديات للحفاظ على المقدرات المائية، وحق الشعب.

من جانبه، أوضح مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري بسوهاج، أن الإزالات شملت تنفيذ 163 قرار إزالة على أملاك الرى بمساحة 5641.5 متراً مربعاً، و37 قرار إزالة خاصة بالإدارة العامة للصرف بمساحة 4180.5 متراً مربعاً، و20 قرار إزالة بالإدارة العامة لحماية النيل بمساحة 3178 متراً مربعاً.