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مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

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مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية مسؤول صيني يوضح لماذا طالبات بلاده المواطنين بتخزين السلع الغذائية

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قال تشو شياو ليانغ، مدير إدارة تعزيز الاستهلاك بوزارة التجارة الصينية، إنه انطلاقا من الوضع الحالي، فإن إمدادات الضروريات اليومية في أماكن مختلفة كافية.

واضاف لقد أصدرت وزارة التجارة مؤخرًا «إشعارًا حول القيام بعمل جيد في الحفاظ على التوريد وتثبيت أسعار الخضروات وغيرها من الضروريات اليومية في السوق هذا الشتاء والربيع» .

وتابع: لقد تم تشجيع الأسر على تخزين كمية معينة من الضروريات اليومية حسب الحاجة تلبية احتياجات الحياة اليومية وحالات الطوارئ، أثارت هذه الجملة انتباه الجمهور، وهناك أيضًا بعض ظواهر الإفراط في التفسير.

المصرى اليوم

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