مدحت قريطم يكشف تفاصيل تعديلات قانون المرور: لا تشمل التوكتوك

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قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه تم تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، مضيفًا لم يصدر قانون جديد وإنما تم تعديل القانون القديم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه تم بموجب هذه التعديلات الموافقة على استخراج رخص قيادة لمن بلغ 16 عاما للدراجات الآلية الخفيفة.

وأوضح اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه من شروط هذه الرخص أن تجدد سنويًا، إضافة إلى السماح للشخص بقيادة الدراجة منفردًا.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، إلى أن التعديلات الجديدة لا تشمل التوكتوك، حيث إن من يقوده يجب أن يكون عمره 21 عامًا ويخضع للاختبارات المتعارف عليها، لأنه دراجة أجرة.

واستطرد أن التعديل الجديد منح إدارة المرور التحكم في الإعلان على المركبات المختلفة، وأن تقوم به شركات بعينها ولها شروط خاصة، منها ألا يقل رأس مالها عن 30 مليون جنيه.

واختتم قريطم أن الهدف من تركيب الرادار على الطريق هو مصلحة المواطن، لافتًا إلى أن الرادار يحسب متوسط معدل السرعة على الطريق بين الكاميرات وليس السرعة تحت الرادار فقط.