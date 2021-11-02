الإسماعيلي يتفق مع «تذكرتي» على إنشاء مقر داخل النادى

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، بأنه تم التواصل مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، لتسهيل عملية حضور الجماهير في مباراة البنك الأهلى القادمة والتى من المقرر إقامتها الخميس القادم بملعب بتروسبورت .

وأكد المهندس خالد زين، نائب رئيس النادي الإسماعيلي، بأنه تم الإتفاق على إنشاء مقر لشركة تذكرتي داخل أروقة النادي الإسماعيلي تتوافر فيها بعض الشروط التأمينية وبعض التجهيزات الأخرى، وذلك لتسهيل حصول جماهير النادى على التذاكر وتنفيذ عملية التسجيل بسهولة ويسر .

كما طالب مسئولو الشركة بضرورة إحضار (بطاقة الرقم القومي، شهادة الحصول على لقاح فيروس كورونا، صورة شخصية بخلفية بيضاء) من أجل التسجيل والحصول على تذاكر اللقاء.

ووجه مجلس إدارة النادى الاسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي الشكر للنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية على تعاونه الكبير وحرصه الدائم على تسهيل عملية التسجيل والحصول على تذاكر اللقاء من جانب جماهير الدراويش وحضور أكبر عدد ممكن من جمهور القلعة الصفراء للقاءات الدوري الممتاز.