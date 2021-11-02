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رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

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رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج رئيس مطار بيروت الدولي ينفي توقف الرحلات بين لبنان ودول الخليج

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نفى رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، المعلومات المتداولة عن توقف الرحلات الجوية بين لبنان ودول الخليج العربية، على إثر الأزمة الدبلوماسية الناتجة عن تصريحات وزير الإعلام.

وأكد الحسن أن "الرحلات من الخليج إلى بيروت لا تزال مسيرة بشكل طبيعي"، مشيرا إلى أنه "لم يتبلغ أي قرار حول توقيف كافة الرحلات من أبو ظبي ودبي إلى بيروت.

وكانت معلومات صحفية أفادت يوم أمس الاثنين، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة، قررت وقف كافة الرحلات من أبو ظبي ودبي إلى بيروت حتى إنضاج صورة التطورات في بيروت.

يذكر أن والكويت الإمارات والبحرين، قررت سحب سفرائها ودبلوماسييها من لبنان، وطلبت مغادرة السفير اللبناني من على أراضيها، وذلك على إثر تصريح أدلى به وزير الإعلام جورج قرداحي، قبل أن يتسلم مهامه ولكنه نشر قبل أيام، واعتبر فيه أن "الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف وأن الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي".

المصرى اليوم

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