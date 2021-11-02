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تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا

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الحكومة تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا تعلن بدء تطعيم الفئة العمرية «15 لـ18 عاما» غدا

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أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، انضمام فئة عمرية جديدة لتلقي لقاح كورونا اعتبارا من الغد، موضحا أنه سيتم إدراج الفئة العمرية بين 15- 18 سنة للحصول على لقاح فايزر.

وقال «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج«صالة التحرير» عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، إن هذه الخطوة تأتي بعد توفير 8 ملايين جرعة من لقاح فايرز، باعتباره حاصلًا على الموافقة الدولية من الجهات العلمية المختصة بمأمونيته لمن هم دون سن الـ18.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه إلى هذه الجرعات المتوفرة 8 ملايين كافية لتغطية هذه الفئة العمرية.

وأضاف أنه سيتم نشر فرق طبية في المدارس لتلقيح هذه الفئة، ولن يتم الاعتماد على ذهاب هذه الفئة لمراكز التلقيح ضد كورونا، باعتبار هذا الأمر سيكون صعبًا.

المصرى اليوم

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