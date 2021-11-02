أخبار عاجلة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

Print
وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تملك 16 مصنعا وشركة حافلات ومركز تميز، وتعد الركيزة الأساسية للصناعة بالقوات المسلحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يتم توجيه فائض طاقة الوزارة لإنتاج منتجات مدنية يحتاجها المواطن بشرط أن تكون بأسعار في متناول الجميع.

وأوضح خلال قناة صدى البلد، أن أنتجت أول طلقة مصرية عام 1954، لافتا إلى أنه يتم حاليًا صناعة رشاش وسيارات مدرعة بشكل كامل في مصر، حيث إن مصر تملك المواد الخام حاليا لصناعتها.

واستطرد أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته، مشيرًا إلى أنه خلال السابع من الشهر الجاري سيتم افتتاح معرض النقل الذكي وسيتم عرض أول أتوبيس كهربائي تم تجميعه بواسطة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدول بدأت في 2019 مخطط على 4 سنوات للقضاء على أزمة القمامة، وتحويلها إلى طاقة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة