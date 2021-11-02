وزير الإنتاج الحربي: الرشاشات والسيارات المدرعة بمكون مصري كامل

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قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن الوزارة تملك 16 مصنعا وشركة حافلات ومركز تميز، وتعد الركيزة الأساسية للصناعة بالقوات المسلحة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخائر.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنه يتم توجيه فائض طاقة الوزارة لإنتاج منتجات مدنية يحتاجها المواطن بشرط أن تكون بأسعار في متناول الجميع.

وأوضح خلال قناة صدى البلد، أن مصر أنتجت أول طلقة مصرية عام 1954، لافتا إلى أنه يتم حاليًا صناعة رشاش وسيارات مدرعة بشكل كامل في مصر، حيث إن مصر تملك المواد الخام حاليا لصناعتها.

واستطرد أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته، مشيرًا إلى أنه خلال السابع من الشهر الجاري سيتم افتتاح معرض النقل الذكي وسيتم عرض أول أتوبيس كهربائي تم تجميعه بواسطة الإنتاج الحربي بالتعاون مع القطاع الخاص.

وأضاف المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الدول بدأت في 2019 مخطط على 4 سنوات للقضاء على أزمة القمامة، وتحويلها إلى طاقة.