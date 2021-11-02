مستشار الرئيس: توجد زيادة في إصابات «كورونا».. وما زلنا في الموجة الرابعة

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الهيئة العامة لإدارة الأزمة وضعت الكثير من الشروط والقواعد أمام جميع الهيئات الحكومية في حال حدوث أي انفتاح تدريجي داخل الدولة من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن الكثير من دول العالم بدأت في الانفتاح التدريجي ولكن هذا الانفتاح أدى إلى زيادة التكدس وإهمال تطبيق إلاجراءات الاحترازية.

وأضاف أن اللقاحات جزء من العملية الوقائية، لذا على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحين اكتشاف علاج فعال يقضي على هذا الفيروس اللعين، موضحا أن هناك تزايدا في عدد إصابات فيروس كورونا، وما زلنا في الموجة الرابعة من انتشار الوباء.

وعلق تاج الدين على ما تم إعلانه اليوم عبر منصات الإعلام الصينية، بحث الشعب الصيني على تخزين كمية من السلع في الفترة القادمة، مضيفا أن ذلك قد يكون مؤشرا لزيادة عدد الحالات بكورونا في الصين أو رصدهم لوباء جديد.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، قال مستشار الرئيس: «هناك زيادة في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وتحتاج إلى دخول الرعاية المركزة».

وأكمل: «عندما يثبت عدد الإصابات لعدة أيام ويبدأ في الانخفاض نستطيع ان نصرح بأننا تخطينا قمة ذروة الموجة الرابعة».

ولفت إلى أن غالبية الحالات المصابة بفيروس كورونا حالتها بسيطة ومتوسطة وتعالج في المنازل ولا تحتاج إلى دخول المستشفيات.

وتابع: «الأطباء في مصر حصلوا على خبرة تراكمية في التعامل مع حالات فيروس كورونا وهذا الأمر ساعدنا في التوصل إلى نسبة شفاء جيدة من الإصابات».