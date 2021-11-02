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إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار

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إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار إصابة صبي استرالي بحروق خطيرة بسبب تحدي لعبة الحبار

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أصيب صبي استرالي بحروق شديدة في ساقه إثر محاولته تنفيذ تحدي تيك توك الشهير والمستوحى من مسلسل (لعبة الحبار).

ووفق موقع «الجزيرة»، فإن أيدن هيغي (14 عامًا) من مدينة سيدني ا قرر تجربة تحدي «قرص العسل»، الذي ينطوي على صنع شريحة رقيقة من قرص العسل ثم نحت شكل باستخدام دبوس دون كسره.

وحاول أيدن- كغيره من المراهقين حول العالم- صنع قرص العسل مستخدمًا وصفة وجدها على تيك توك وتتضمن خلط مع بيكاربونات الصودا والسكر في كوب بلاستيكي، لكن عندما وضع الكوب البلاستيكي داخل الميكروويف انصهر الكوب وانفجر الخليط مما أدى إلى تدفق السكر المذاب إلى ساقيه.

وقالت والدته لصيحفة الديلي تلغراف البريطانية «وصل الخليط لدرجة حرارة عالية جدًا، وعندما أخرج الكوب انفجر في يده وتسبب في حرقها».


وأضافت «ولأنه كان خليطًا من السكر والبلاستيك المذابين معًا، فقد نزل إلى ساقه ثم إلى ركبته ثم إلى أسفل ساقه، وظل عالقًا على جلده يحرق فيه لمدة طويلة».

عانى أيدن من حروق من الدرجة الأولى في يده وحروق عميقة وتلف في أعصاب ساقه، ويخشى الأطباء من أنه سيحتاج إلى عملية ترقيع للجلد.

وعلى مدار الشهر الماضي، زادت عمليات البحث على محرك غوغل عن «وصفة قرص العسل» و«تحدي قرص العسل» بشكل كبير في جميع أنحاء العالم لاسيما في أستراليا وبريطانيا ونيوزيلندا.

وأيدن هو واحد من ثلاثة أطفال دخلوا إلى مستشفى الأطفال في ويستميد بمدينة سيدني الشهر الماضي بسبب حروق بعد محاولتهم تنفيذ هذا التحدي، ما جعل المستشفى تحث الآباء على التزام اليقظة مع ارتفاع التقارير عن إصابات مستوحاة من لعبة الحبار في جميع أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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