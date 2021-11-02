حماقي ونانسي عجرم والحريري يشاركون في إحياء الدورة الثامنة لـ«مؤتمر القمة»

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يشارك النجمان محمد حماقي ونانسي عجرم في إحياء فعاليات الدورة الثامنة لأضخم مؤتمر تدريبي بالشرق الأوسط «القمة» أو «كلاي ماكس» الذي يقام على مدي ٣ أيام باستاد القاهرة ويشارك به الآلاف من الشباب من مصر ومختلف الدول العربية.

وتحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفل إفتتاح فعاليات مؤتمر القمة أو «كلاي ماكس» يوم الخميس ٤ نوفمبر الجاري ونشرت نانسي عبر صفحتها على إنستجرام بوستر المؤتمر الذي تقيمه منظمة «كايزن» التابعة لـ«جينيس» الأمريكية لمستحضرات التجميل، والذي يساهم في تدريب الآلاف من الشباب المصري والعربي في اساليب التسوق عبر الإنترنت والسوشيال ميديا، وبالتالي فتح مجالات وفرص عمل لهم للحد من البطالة.

من المقرر أن يحيي المطرب محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر «كلاي ماكس» أو «القمة» يوم 6 نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر.. بالإضافة إلى الإعداد لمفاجأة خاصة لحماقي احتفالا بألبومه الجديد «يا فاتني».

يعد مؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» أضخم مؤتمر تدريبي يضم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدربب على البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.

كما يشارك في إحياء فعاليات الدورة الثامنه لمؤتمر «القمة» أو «كلاي ماكس» ال dj العالمي ياسر الحريري، والذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية والتي يحيها حماقي ونانسي عجرم من صوت واضاءة ومسرح بتقنيات ومواصفات عالمية باعتباره اضخم مؤتمرات الشرق الأوسط التي يحضرها الالاف من الشباب بمصر ومن الدول العربية.