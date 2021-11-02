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محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم

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محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم محافظ سوهاج يلتقى عدد من المواطنين لبحث مطالبهم

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التقى اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بمكتبه عددا من المواطنين لبحث مطالبهم، وإيجاد حلول مناسبة لشكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام المحافظة، لبحث وحل مشاكل المواطنين.

التقى الدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبوالعزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، عددا آخر من أهالي وأبناء المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي .

واستمع محافظ سوهاج، إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات خاصة بالتضامن الإجتماعي، وأخرى للحصول على فرصة عمل، وغيرها من الطلبات الأخرى التي تمس حياة المواطنين، وتم بالفعل تلبية العديد من الطلبات، كما أحال المحافظ بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

المصرى اليوم

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