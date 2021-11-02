«الشناوي» لـ«زراعة النواب»: كل ملاحظات أزمة الأسمدة أمام أعيننا وتمس الحقيقة

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قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن كافة الملاحظات بشأن أزمة الأسمدة أمام أعيننا وتمس الحقيقة، وملف الأسمدة تمت مناقشته على أعلى مستوى مع رئيس مجلس الوزراء.

وتابع «الشناوي» خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب هشام الحصري:«هناك عدد من التوصيات بشأن الالتزام بتوريد 55% من إنتاج الشركات وتم عمل خريطة كاملة لكيفية سحب هذه الكمية من الشركات السبعة وتوزيعها، وذلك من خلال خريطة وهناك التزام 100% بهذا القرار وتمسك وزارة الزراعة بضرورة توريد هذه الحصة كاملة».

واستكمل:«الكارت الذكى تم تفعليه بجدية وهمة في عام 20/21 وتم توزيع 3 مليون كارت حتى الآن وفى الطريق لاستكمال كل ما هو متبقى، وهناك سيناريو لتوزيع الكروت من خلال أقرب فرع بنك من الجمعية الزراعة، وفيما يخص صرف الأسمدة سيتم توزيع الأسمدة لمن استلموا كارت ولم يتم تفعليه، ومن قام بملئ استمارة بيانات، ومن لم يقوم بملئ الاستمارة عليه التوجه لأقرب جمعية زراعية وسيتم عمل استمارة بيانات ومن ثم يتم صرف 50% من حصة الأسمدة، وفيما يخص الأراضي التابعة للأوقاف تم التنسيق مع وزير الأوقاف لعمل حصر وصف نصف الحصة وكذلك أراضى الزمام بعد التأكد من جهة الولاية بعد عمل معاينة على أرض الواقع».