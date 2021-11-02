أخبار عاجلة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

طالبان تحث المواطنيين على استخدام العملة المحلية

Print
طالبان تحث المواطنيين على استخدام العملة المحلية طالبان تحث المواطنيين على استخدام العملة المحلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت حركة «طالبان»، التي تسيطر على أفغانستان، اليوم الثلاثاء، حظرا كاملا على استخدام العملات الأجنبية في أراضي البلاد.

وقالت الحركة، في بيان: «تتطلب الأوضاع الاقتصادية والمصالح الوطنية في البلاد من كل الأفغانيين أن يستخدموا العملة الأفغانية في كل العمليات التجارية».

وقد انتشر استخدام الدولار الأمريكي في أسواق أفغانستان على نطاق واسع بينما تعتمد المناطق الحدودية عملات الدول المجاورة مثل باكستان في التجارة.

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة «طالبان» المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو «طالبان» إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر غني البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ«منع وقوع مذبحة».

وفي 16 أغسطس أعلنت «طالبان» انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد، لتعلن يوم 7 سبتمبر عن تشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد تضمنت عناصر من الحرس القديم للحركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مسؤول عراقي: تشكيل الحكومة يحتاج وقت

مسؤول عراقي: تشكيل الحكومة يحتاج وقت

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

وقف شامل لإطلاق النار بين "طالبان – باكستان" والحكومة

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد