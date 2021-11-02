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حضور كبير للسياحة بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي

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حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي حضور كبير للسياحة بلندن ..و"الخطيب" و"العناني "يبحثان التعاون الثنائي
خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة 2021

حضور كبير للسياحة السعودية بلندن ..و

وسط مشاركة سعودية كبيرة في معرض لندن السياحي الدولي التقى أحمد الخطيب وزير السياحة بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري، وذلك خلال المشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة 2021 والتي بدأت فعالياتها أمس الاثنين وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

وتفصيلاً، ناقش الوزيران آفاق التعاون بين البلدين من أجل تعزيز استدامة السياحة⁩ لينعكس ذلك على ازدهار شعوب المنطقة.

وقام الخطيب والعناني بجولة داخل كل من الجناح المصري والجناح السعودي المشاركين بالمعرض.

يُذكر أن أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي زار على رأس وفد خلال شهر سبتمبر الماضي التقى خلالها وزير السياحة والآثار المصري، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون مع مصر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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