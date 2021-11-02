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رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية رئيس جامعة بنها يستقبل وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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استقبل الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، نيافة الأنبا مكسيموس أسقف مدينة بنها وقويسنا وتوابعها،لبحث بعض الموضوعات الخاصة بدور الجامعة في خدمة المجتمع لتأصيل روح الولاء والانتماء والوحدة الوطنية بين أطياف المجتمع كنسيج واحد لا يتجزأ.

وقال بيان صحفي، إن اللقاء جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية، والقمص جرجس زكى كاهن كنيسة السيدة العذراء في بنها.

كما قام وفد الكنيسة بتقديم التهنئة لتولي الدكتور جمال سوسه مهام منصبه الجديد كرئيسًا للجامعة، متمنين له التوفيق في مهمته الجديدة.

المصرى اليوم

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