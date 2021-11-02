وصفت بـ«الوحشية».. «شيفورليه» تستعرض سيارة جديدة في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية

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كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية «شيفورليه» شاحنتها الاختبارية «بيست» والتي تنوي استعراضها في معرض «سيما»، ذلك الذي يفتح بين ٢-٥ نوفمبر الحالي ٢٠٢١، تلك السيارة الملائمة للطرق الوعرة، تتقارب في تصميمها من سيارة نصف النقل «سيلفرادو بيك آب» مع شاحن LT4 V-8 فائق الشحن بقوة 650 حصانًا، وهي تركب على إطارات 37 بوصة للطرق الوعرة.

ولديها مظهر عدواني وتتميز بلوحات انزلاقية ومصابيح «LED»، وتعتبر السيارة واحدة من أروع السيارات الاختبارية في «SEMA» هذا العام والتي وصفها موقع «car and driver» المتخصص في السيارات بـ«الوحش».

يوجد تحت غطاء المحرك محرك LT4 V-8 فائق الشحن سعة 6.2 لتر ينتج 650 حصانًا، وهو ما يتناسب مع ناتج C7 كورفيت Z06. يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات ونظام دفع رباعي مع علبة نقل ذات سرعتين. تم تثبيت عجلات السيارة مقاس 20 بوصة بإطارات« AMP Terrain Attack» للطرق الطينية مقاس 37 بوصة، وهي مزودة بفرامل من الشركة الإيطالية «Brembo».

«The Beast» هي شاحنة بأربعة أبواب مأخوذة عن «سيلفرادو» مع إطارين احتياطيين وتبدو وكأنها كبيرة، يبلغ طول قاعدة العجلات 126.9 بوصة مع ارتفاع 13.5 بوصة عن الأرض. إنها أعرض بحوالي 10 بوصات من «سيلفرادو» القياسية، فهي تبدو أكثر «وحشية» مع الكثير من مصابيح «LED»، وألواح الانزلاق ونظام التعليق على الطرق الوعرة.

كما يتم استخدام أذرع التحكم في المقدمة مع مخمدات قابلة للتعديل مع خزانات خارجية ومحور مباشر للخلف. وتملك شاشتان «LCD» مقاس 7.0 بوصات، ويتم ربط السائق والراكب بأحزمة من أربع نقاط في مقاعد ريكارو عالية الأداء. وستعرض شيفروليه سيارة «Beast» في معرض «SEMA» في لاس فيجاس هذا الأسبوع إلى جانب شاحنات كولورادو، سيلفرادو، تاهو، وسوبربان الاختبارية التي تملكها الشركة.