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كشفت هوندا عن سعر سيارة هوندا سيفيك سي 2022 ذات النسخة المعدلة قليلاً من المحرك التوربيني بسعة 1.5 لتر، بعد عرضها لأول مرة خلال الشهر الماضي.

وبحسب motor1، أصدرت هوندا منذ قليل تفاصيل التسعير حول سيفيك سي الجديدة، والتي ستكون لدى وكلاء العلامة التجارية في وقت قادم من هذا العام.

وسيبدأ سعر السيارة 27300 دولارًا أمريكيًا لمشروع تجديد نظم الإدارة، وذلك قبل رسوم الوجهة البالغة 1015 دولارًا، وتتمتع السيارة بإمكانية اختيار الإطارات الصيفية عالية الأداء، والتي تعمل على تحسين أداء تحرك السيارة، مقابل 200 دولار.

فيما يتوفر أيضاً إمكانية اختيار محرك واحد وناقل حركة يدوي واحد بـ 6 سرعات، كجزء من المعدات القياسية، كما يوجد ترس تفاضلي محدود الانزلاق، ونظام تعليق رياضي.

على الرغم من أن سيفيك سي الجديدة قد تكون أقل قوة مقارنة بسابقتها، إلا أن هوندا تأكد بفخر أن منحنيات القوة الأوسع يجب أن تجعل سيارة أكثر تأقلماً في ظروف القيادة اليومية.

أيضاً المحرك التوربيني رباعي الأسطوانات أسرع من الجيل السابق، إذ يوفر عزم دوران تبلغ 300 دورة في الدقيقة، كما يحافظ على قوة أكبر بين 6000، 6500 دورة في الدقيقة.

في نفس الوقت يحتوي صندوق التروس اليدوي ذو الـ 6 سرعات على تغييرات تروس أسرع بنسبة 10 %، ولأول مرة في تاريخ سيفيك سي، تتميز بنظام مطابقة سرعة الدوران مصدره Civic Type R .

وتتميز بزنبركات ومخمدات أكثر صلابة، بالإضافة إلى بطانات أكثر قوة وصلابة، وقضبان أكثر سمكًا ضد التدحرج.