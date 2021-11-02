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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من 1 ديسمبر المقبل، قررت لجنة الأزمات التابعة للوزراء منع تقديم أي خدمات حكومية لأي مواطن لم يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا (فاكسين)، مؤكدًا أنه سيتم تعليق لافتة «ممنوع الدخول» لغير الحاصلين على اللقاح من الموظفين بعد 15 نوفمبر.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، أن دواوين الوزارات والمحافظات وجميع الخدمات الحكومية سيتم تطبيق هذا القرار بها، لافتًا إلى أن طريقة إثبات تلقي اللقاح تكون من خلال حصول المواطن على بطاقة إثبات حصوله على اللقاح في مركز تلقي اللقاح، والطريقة الثانية تكون بالنسبة للمسافرين بالخارج من خلال حصوله على شهادة تلقي اللقاح بشكل إلكتروني (وتكون عبر دفع رسوم).

وتابع: الطريق الثالثة- أضيفت مؤخرًا- تكون عن طريق التطبيق الإلكتروني (جواز السفر الصحي) التابع لوزارة الصحة؛ حيث يقوم المواطن بإدخال بياناته به؛ وهو يُظهر حصول المواطن على اللقاح، لافتًا إلى أن مصر بها لقاحات كافية لتطعيم الراغبين من المواطنين، مؤكدًا أن عدد المواطنين الحاصلين على الجرعة الأولى 25 مليون، والحاصلين على الجرعة الثانية 12 مليونا.

وأوضح أن مصر تمتلك 34 مليون جرعة لقاح غير مستخدمة، لافتًا إلى أن عدم حصول المواطنين على اللقاح عبارة عن «حالة كسل»، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق الفرق الطبية لتطعيم أكبر عدد ممكن.

وأوضح أن مقترحات حصول المواطنين على اللقاح في مراكز الشباب، والمولات، وأماكن التجمعات، تناوله الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزيرة الصحة، للعمل عليها الفترة المقبلة للوصول إلى نسبة 40% من تطعيم المواطنين، لافتًا إلى انضمام فئة عمرية جديدة من طلبة المدارس لتلقي اللقاح (من 15 ودون 18 عامًا)؛ تكفيها 8 مليون جرعة من لقاح فايزر بالجرعة التي حددتها المنظمات الطبية العالمية.

وأكد أن تفاصيل تلقي طلبة المدارس في هذه المرحلة العمرية سيتم إعلانها غدًا، مؤكدًا أنه من المتوقع أن يتم إرسال الفرق الطبية إلى المدارس لتطعيم هؤلاء الطلاب؛ لضمان أن يكون العام الدراسي الحالي آمن صحيًا؛ حيث ستشمل هذه اللقاحات طلاب الثانوية العامة.

ولفت إلى أن هناك جدولا زمنيا بخصوص توزيع التغذية المدرسية، تم وضعه على دراسات صحية دقيقة تتماشى مع الاحتياجات الغذائية في كل منطقة جغرافية؛ ليتم تنويع الوجبات الغذائية؛ مؤكدًا وصول التغذية المدرسية في شهر نوفمبر لجميع مدارس المحافظات.

وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على ضمان معاش تأميني للفئات الأولى بالرعاية للمزارعين؛ وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ مؤكدًا أن ذلك سينطبق على الذين لا يمتلكون حيازات زراعية أو حيازة قليلة تحددها الإجراءات والشروط لمن يحصل على هذا المعاش؛ بعد دراسة تحدها وزارة التضامن وتعرض على رئيس الجمهورية.

وأوضح أن هذا المعاش يغطي الفئات العمرية بداية من سن 20 حتى 60 عامًا، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل، وخاصة المتعلق منها بالرسوم الإجرائية، الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الاشتراك في هذا النظام اختياريًا، وسيبدأ التطبيق به بداية في محافظة كنموذج لبداية التطبيق؛ ثم تعميمها في باقي المحافظات للفئات الأولى بالرعاية من المزارعين.