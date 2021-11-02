«عظماء شبرا».. نبيلة عبيد تنشر صورة لنجوم الفن تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة

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نشرت الفنانة نبيلة عبيد، الثلاثاء ، صورة لعدد كبير من نجوم الفن الذين نشأوا بحي شبرا، موضحة أنها تفتخر بمنطقتها الشعبية، قائلة: «نجوم خرجوا من شبرا تحت عنوان عظماء شبرا».

وقالت «نبيلة» عبر «إإنستجرام»: «دائما ما كنت أفتخر بانتمائي لحي شبرا العريق، وأني تربيت ونشأت وفتحت عيني على الدنيا بين معالمها وشوارعها والسينمات التي كانت تزدهر بها وتقدم أحلى الأفلام التي نمت وفتحت مداركي على حب الفن».

وأضافت: «ما أسعدني مؤخرا هذه الصورة التي وصلتني من الصديقة يوستينا مجدي، والتي تصدرت مدخل أحد المقاهي الكبيرة فيها، وبها أهم النجوم الذين خرجوا من شبرا تحت عنوان عظماء شبرا.. شكرا لأهالي شبرا الطيبين».