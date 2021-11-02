مؤلفة «حتة من القمر»: المسلسل رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح

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أكدت الكاتبة ميرنا الفقي مؤلفة حكاية «حتة من القمر» التي تعرض حاليا عبر شاشة قنوات CBC في بيان لها بالتنسيق مع كل العاملين في المسلسل أكدوا فيه على أن قصة المسلسل مستوحاة من خيال المؤلفة وليس لها أي علاقة بقصص لشخصيات حقيقية وإنما تعالج فكرة قبول اختلافات البشر ومحاربة التنمر ووجوب حب الذات والانسان لنفسه كما خلقه الله عزوجل .

وأضافت ميرنا، طالما راودني احساس الحزن من ظاهرة باتت ملازمة لاشخاص كثيرة في الآونة الأخيرة وهي رفض الذات وأسبابه، ولكن استوقفتني احدى أسبابه الأساسية وهي التنمرن والتي زادت كثيرا ايضا في مجتمعاتنا، فراودتني فكرة طرحها في الدراما بشكل مختلف وبدأت البحث، إلى ان استوقفتني صورة لإحدى عارضات الازياء التي حباها الله بوحمة تغطي نصف وجهها، فقررت البحث عن الموضوع ودراسته فاكتشفت عدد كبيرا من النساء والرجال والأطفال يمتلكون أنواع مختلفة من الوحمات ووقع اختياري بعد بحث شهور ودراسة الحالات على طفلة أمريكية تغطي الوحمة نصف وجهها.

وتابعت ميرنا: «ابتسامتها كانت تغطي وجهها وتأسر القلوب، ورأيتها كالقمر الساطع مكتمل الجمال برغم ما يعتريه من ظُلمة تزيده جمالا وغموض، وانتابني مشاعر متداخله عن شعور هذه الطفلة في حالات تنمر الآخرين والحكم عليها واستوقفني التنمر بكل حالاته سوأءً لاختلاف العرق أو الدين أو جسد أو وجه، وقررت توجيه رسالة لمن يمتلكون قلوب لم تنضج ويملؤها القبح ويعيبون كل اختلاف يناقض اعتقاداتهم وافكارهم، واكتملت قصة قمر في ذهني لأوجه رسالة حب لجميع الحالات التي حباها الله اختلافاً في الوجه أو الجسد وماشابه، اوجه شكري ومحبتي لجميع من تواصل معي وارسل صور لنفس الحالة التي نعرضها في مسلسلنا- وهم كثيرون- واخبروني بسعادتهم لمناقشتي معاناتهم التي دامت لسنوات، وأوجه لهم رسالة وكل فريق عمل مسلسل «حتة من القمر» انتوا مش حتة من القمر، انتو القمر كله.

وتعرض حدوتة «حتة من القمر» على قناة cbc الساعة 8 مساء وتعاد الساعة 2.30 صباحاً، والساعة 12 ظهراً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء وتعاد الساعة 5 صباحاً والساعة 10 صباحاً، والحدوتة بطولة لقاء الخميسى، محمد العمروسى، جيلان علاء، عايدة رياض، لمياء كرم، أمجد عابد، محمود الشرقاوى، أحمد خيرى، شادى سرور، مريم صالح وتأليف ميرنا الفقى وإخراج محمد عبدالرحمن حماقى.