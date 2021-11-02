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صافرة القمة حائرة بين الثلاثي الدولي

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صافرة القمة حائرة بين الثلاثي الدولي صافرة القمة حائرة بين الثلاثي الدولي

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تواصل لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادها للقاء القمة بين والأهلي، بالمفاضلة بين عدد من الأسماء المرشحة لقيادة المباراة تحكيميًا.

ويلعب الفارس الأبيض مع المارد الأحمر في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز مساء الجمعة القادمة على استاد القاهرة.

وتؤكد الأخبار الواردة من الجبلاية، أن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام يفاضل بين الثلاثي الدولي إبراهيم نور الدين ومحمود البنا ومحمد عادل، لقيادة الطاقم التحكيمي في لقاء القمة.

ومن جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، أن المنافسة تنحصر في الوقت الحالي بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل وهو ما يعني خروج محمود البنا من الترشحيات.

وتأتي خطوة الاعتماد على حكام مصريين في إدارة مباراة الزمالك والأهلي بعدما تجاهلت إدارة الناديين المطالبة بطاقم حكام أجنبي، وذلك بحسب تصريحات عصام عبدالفتاح.

وشهد الموسم الماضي اعتماد اتحاد الكرة على الأسماء المحلية في إدارة مباريات القمة، حيث تواجد محمود البنا في لقاء الذهاب فيما ظهر أمين عمر خلال لقاء الإياب.

المصرى اليوم

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