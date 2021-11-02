إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

★ ★ ★ ★ ★

أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى الثلاثاء، بإصابة عشرة من قوات حفظ سلام مصرية، بعد تعرضهم لإطلاق نار من الحرس الرئاسي. وذكرت البعثة، التي تحمل رسميا اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا «مينوسكا»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عشرة عناصر من وحدة شرطية مصرية تابعة للبعثة، أصيبوا من جراء التعرض لإطلاق نار بعد ظهر يوم أمس، وأن إصابات اثنين منهم خطيرة. وأوضحت أن القوات كانت وصلت إلى البلاد أمس، في إطار التناوب الدوري ونشر القوات في إفريقيا الوسطى، مضيفة أنهم تعرضوا لإطلاق النار بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدتهم. وذكرت أن عناصر من «وحدة الشرطة المشكلة المصرية» تعرضوا لإطلاق نار كثيف دون إنذار مسبق، ودون أن يكون ذلك على سبيل الرد، لافتة إلى أن العناصر لم تكن مسلحة على الإطلاق.



الوطن السعودية