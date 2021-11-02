أخبار عاجلة

"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البرد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة -
ابنة نادية شكري «سوسو» في «العيال كبرت» تنفي شائعات وفاتها -
في أقل من 30 ثانية.. حمو بيكا يتحدث الإنجليزية باحترافية (فيديو) -
هل يرغب رمضان صبحي في العودة للأهلي؟ إيهاب جلال يجيب -
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى

Print
إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى إصابة 10 من قوات حفظ سلام مصرية في إفريقيا الوسطى
أفادت بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى الثلاثاء، بإصابة عشرة من قوات حفظ سلام مصرية، بعد تعرضهم لإطلاق نار من الحرس الرئاسي. وذكرت البعثة، التي تحمل رسميا اسم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة، المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا «مينوسكا»، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن عشرة عناصر من وحدة شرطية مصرية تابعة للبعثة، أصيبوا من جراء التعرض لإطلاق نار بعد ظهر يوم أمس، وأن إصابات اثنين منهم خطيرة. وأوضحت أن القوات كانت وصلت إلى البلاد أمس، في إطار التناوب الدوري ونشر القوات في إفريقيا الوسطى، مضيفة أنهم تعرضوا لإطلاق النار بينما كانوا في طريقهم إلى قاعدتهم. وذكرت أن عناصر من «وحدة الشرطة المشكلة المصرية» تعرضوا لإطلاق نار كثيف دون إنذار مسبق، ودون أن يكون ذلك على سبيل الرد، لافتة إلى أن العناصر لم تكن مسلحة على الإطلاق.

الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

عاجل | الحرمان من الملتقيات لشركات توظيف متخاذلة

الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة

الكويت تحيل المتهمين بتمويل حزب الله إلى النيابة

أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

أورتيجا يشدد قبضته على السلطة

الولايات المتحدة في مواجهة القوتين النوويتين

الولايات المتحدة في مواجهة القوتين النوويتين