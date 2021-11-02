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وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

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وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية يتابع سير العمل بمنظومة المخلفات الصلبة في قنا

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تفقد وفد الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية برئاسة السيدة باتريشيا دانزي مديرة الوكالة بزيارة المحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية بمركز أبوتشت، ومصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى، وذلك عقب لقائهم مع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، رافقهم السفير دومينيك بارافيسيني رئيس التعاون الاقتصادي والتنمية، والسفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا في ، والدكتور حازم الظنان مدير وحدة تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة، والدكتور محمد نصر مدير عام الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية .

وفد الوكالة السويسرية للمخلفات الصلبة بقنا

واستهل الوفد زيارته بمتابعة سير العمل بالمحطة الوسيطة لتجميع وترحيل المخلفات الصلبة البلدية، والتى تم إنشائها على مساحة 3600 م٢ بتكلفة 6 ملايين جنيه بتمويل من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بقدرة 150 طنًا / يوم، واستمع أعضاء الوفد إلى شرح تفصيلى حول آلية العمل داخل المحطة بداية من تجميع المخلفات من القرى ونقلها إلى المحطة ووزنها ثم تفريغها داخل الحاويات ،ومن ثم نقلها إلى مصنع التدوير بنجع حمادى، وذلك بهدف توفير الوقت والنفقات .

وفد الوكالة السويسرية للمخلفات الصلبة بقنا

كما تابع وفد الوكالة السويسرية جولته بزيارة مصنع تدوير المخلفات بنجع حمادى الذي تم تطويره مؤخرا، حيث تم إضافة خط إنتاج جديد بطاقة 20 طنًا / ساعة بتكلفة 7 ملايين جنيه ممول من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لتصل إجمالى الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 30 طنا / ساعة، وتابع أعضاء الوفد مراحل عمل خطوط الإنتاج داخل المصنع بداية من مرحلة استقبال المخلفات الواردة ووضعها على سير ناقل لتصل إلى مرحلة الفصل الهوائي، والتي يتم خلالها تصنيف المخلفات عبر خطين، حيث يمر على الخط الأول منها مخلفات خفيفة الوزن ومنخفضة الكثافة، ويمر على الخط الثاني«المرفوضات» .

وفد الوكالة السويسرية للمخلفات الصلبة بقنا
وفد الوكالة السويسرية للمخلفات الصلبة بقنا

من جانبهم أشاد أعضاء وفد الوكالة السويسرية بمنظومة عمل إدارة المخلفات الصلبة داخل المحافظة، ومستوى التطور الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة، مقدمين شكرهم لمحافظ قنا على حسن الإستقبال، ودعمه المستمر لتطوير قطاع النظافة وتدوير المخلفات ،وتعظيم الإستفادة منها .

وفد الوكالة السويسرية للمخلفات الصلبة بقنا

المصرى اليوم

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